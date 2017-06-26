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Не Путін: росіяни назвали найбільш видатних особистостей за всю історію

Не Путін: росіяни назвали найбільш видатних особистостей за всю історію
Громадяни Росії назвали найвидатніших людей усіх часів і народів, в першій п'ятірці опинилися: Йосип Сталін (38%), Володимир Путін і Олександр Пушкін (по 34%), Володимир Ленін (32%), Петро I (29%). Як передає replyua.net, такі дані наводять соціологи "Левада-Центру». До першої десятки рейтингу увійшли Юрій Гагарін (20%), Лев Толстой (12% проти 24% в 2012 році), Георгій Жуков (12%), Катерина II і Михайло Лермонтов (по 11%).

У другій десятці рейтингу: Михайло Ломоносов, Олександр Суворов, Дмитро Менделєєв (по 10%), Наполеон I (9%), Леонід Брежнєв (8%), Альберт Ейнштейн, Сергій Єсенін, Михайло Кутузов, Ісаак Ньютон (по 7%), Михайло Горбачов (6%). Сума відсотків усіх відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти самі називали імена і могли вказувати кілька варіантів відповіді.

Опитування було проведено 7-10 квітня серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Під час аналогічного опитування в 2012 році перші п'ять місць рейтингу займали ті ж особи, однак їх імена розташовувалися в іншому порядку. На першому місці так само був Сталін (42%), далі йшли Ленін та Петро I (по 37%), Пушкін (29%), Путін (22%).
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