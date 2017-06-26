В прямому ефірі пропагандист Соловйов познущався над українською мовою та «ненькою»

Російський пропагандист Володимир Соловйов висміяв українську мову під час своєї недільної передачі. Як інформує replyua.net, про це пишуть «Грані.ру». Коли дійшло до української теми, то Соловйов вирішив оживити ефір глузуванням над українською мовою.
«Я, звичайно, української мови не знаю - але все-таки. У вас «Батьківщину» очолює жінка. А чому вона тоді не «Матерщина»? »- запитав пропагандист. Йому пояснили, що «батьківщина» російською означає «родина». «Ні, це не« батьківщина », а «вітчизна». Назвали б тоді «Ненька»!»- «пожартував» Соловйов. Як зазначається, «жарт» викликала захват серед глядачів шоу - публіка почала захоплено реготати і аплодувати.
Свого часу російський пропагандист Володимир Соловйов прокоментував появу в інтернеті відеозапису від 2013 року, де він, відповідаючи на питання про можливість «повернення» Криму, розкритикував цю ідею. Соловйов відповів твіттер-користувачам, які розмістили посилання на відео. «Ми Крим і не брали. Кримчани вирішили самі», - написав ведучий в твіттері. Ще в 2013 році один з головних пропагандистів Кремля, телеведучий Володимир Соловйов був затятим противником окупації Криму і стверджував, що Хрущов віддав півострів Україні абсолютно легітимно.