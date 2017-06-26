СМИ РФ: встреча Путина и Трампа не состоится

Ранее американская и российская стороны заявляли о том, что главы двух государств – Владимир Путин и Дональд Трамп – встретятся на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Германии в начале июля, однако переговоры находятся под большим вопросом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российский «Коммерсант», подготовка к знаковой встрече была прекращена сразу после того, как США ввели новый пакет антироссийских санкций 20 июня.
Журналисты издания подчеркивают, что масло в огонь подливают представители американского Конгресса, которые усложняют двустороннюю повестку дня. Они недавно предложили выйти из Договора по ликвидации ракет малой и средней дальности. «Все заявления и высказывания обеих сторон становятся все более неопределенными на фоне растущей турбулентности в двусторонних отношениях, которая фактически привела к сворачиванию работы по подготовке встречи в Гамбурге», пишут журналисты.
Нужно отметить, что ранее Шон Спайсер, спикер Белого дома, не исключил встречу Путина и Трампа в Гамбурге. Впрочем, ни американская, ни российская сторона официально так и не подтвердили встречу.