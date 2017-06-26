Россия подрывает демократию в США десятки лет – глава ЦРУ

В беседе с журналистами телеканала MSNBC Майк Помпео, возглавляющий ЦРУ, заявил, что уже несколько десятков лет Российская Федерация прикладывает максимальных усилий для подрыва демократии в США, передает replyua.net со ссылкой на ВВС. «К подобным действиям они прибегают на протяжении очень длительного времени. Россия не один десятое лет делает все для подрыва демократических ценностей в США. Конечно, в некоторой степени нельзя сказать, что это новость, но, само собой, мы должны понимать, как этот процесс может быть остановлен», - рассказал Помпео.
Вместе с тем, глава ЦРУ отметил, что он не располагает доказательствами личного участия российского президента Владимира Путина к этому вмешательству. С его слов, Москва вмешивалась в избирательный процесс в США в минувшем году, назвав подобную политику Кремля «неоригинальной».
Напомним, американские конгрессмены в сотрудничестве с ФБР начали процесс расследования информации о намерениях России повлиять на окончательные результаты выборов американского президента в 2016 году, чтобы не дать возможность кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон занять президентский пост.