Новина про постачання Україні летального озброєння викликала істерику в Росії

Російська Федерація виступила категорично проти того, аби в Україну постачався будь-який вид зброї. Як інформує replyua.net з посиланням на РІА Новини, про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.
«Яв військова людина скажу, що сьогодні саме поняття «оборонна зброя» дуже відносне ... Позиція Росія абсолютно певна: ми категорично проти поставок зброї в країну, де йде громадянська війна. Не можна скидати з рахунків і так званий психологічний момент. Ці поставки будуть сприйняті Києвом як підтвердження правильності проведеного ним курсу на Донбасі, що ще більше дестабілізує ситуацію», - додав він. Клінцевич додав, що питання можливих поставок в Україну американської зброї повинен розглядатися в тісному зв'язку з іншими проблемами в російсько-американських відносинах.
Нагадаємо, під час вчорашнього інтерв'ю журналістам президент України Петро Порошенко заявив, що СЩА можуть прийняти рішення щодо надання Києву летального озброєння до жовтня поточного року. Порошенко також анонсував візит міністра оборони США Джеймса Маттіса в Україну протягом 2-3 місяців і висловив надію, що протягом цього часу будуть підписані «оборонні» угоди.