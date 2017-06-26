Блогер пояснил, на чем держится нынешняя власть в России

Дмитрий Ризниченко, блогер и ветеран Донбасса, считает, что поддержка действующей власти в России сейчас держится только на страхе жителей РФ перед переменами, которые могут произойти при смене власти.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, блогер отметил, что у россиян множество проблем, и действующую власть они не любят, однако будут терпеть ее. «Нынешнюю власть РФ не любят сильно и давно. Она уже задолбала всех. Путин сидит при власти столько, сколько и Брежнев, но они больше боятся того, что без Путина станет еще хуже», считает ветеран. По его мнению, военные действия на Донбассе и аннексия Крыма помогли отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, и власти постоянно придумывают «маленькие победоносные войны».
«Когда у них начинаются внутренние проблемы, они очень хотят что-то завоевать. Таким образом имперский народу сразу подносит их к небесам, как они подносили Путина вначале войны, когда он напал на обессиленную Украину и начал грести. Они сделают тоже самое», добавил Ризниченко.