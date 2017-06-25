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Очільник ЦРУ: вже десятки років РФ посягає на нашу демократію

Очільник ЦРУ: вже десятки років РФ посягає на нашу демократію
Очільник Центрального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Майк Помпео пояснив чому вважає Російську Федерацією загрозою для демократії в світі, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.

Так, Помпео дав доволі розгорнуте інтерв’ю каналу MSNBC, яке стосувалось американських виборів та того, наскільки сильно Кремль спромігся на них вплинути. Очільник ЦРУ визнав факти втручання росіян у процедури як передвиборчої агітації, так і самого голосування. При цьому, за словами Помпео, у цих діях не було нічого «оригінального» - мовляв, вже кілька десятків років Росія намагається зробити одне й те ж саме – зруйнувати демократію в Сполучених Штатах. У певному контексті, такі спроби не є новиною, - заявив чиновник, - тож тепер, після констатації очевидного факту, ми нарешті повинні акцентувати свою увагу на боротьбі з такими діями росіян. Тим не менш, очільник ЦРУ не володіє доказами, які дозволили б обвинувачувати у деструктивних діях безпосередньо російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, наразі Конгрес США проводить розслідування, у ході якого намагається зрозуміти наскільки сильно вплинуло російське втручання на результати виборів у Сполучених Штатах в 2016 році, коли Дональд Трамп переміг Гіларі Клінтон.
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