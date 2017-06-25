Блогер: країна батутів, а не велика космічна держава

Олександр Коваленко (відомий також як Злий Одесит) на власній сторінці в Фейсбук зробив кілька ремарок з приводу чергового «досягнення» росіян у освоєнні космосу, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Блогер зауважує, що у російських ЗМІ ще треба повчитись – тільки вони вміють нав’язувати глядачам ейфорію з приводу абсолютно незначних подій. Крім того, це завжди супроводжується театральним жестом на зразок: «Ось вам, америкоси!». От і цього разу – на орбіту нарешті було запущено супутник російського Міністерства оборони. Точкою старту чомусь став не улюблений космодром «Східний», а банальний Плесецьк. Ракета носій «Союз – 2.1», яка цього разу таки спромоглась злетіти, доставила на орбіту супутник, призначений для фотографування космічних об’єктів. Власне, радості росіян не було меж – їхні ЗМІ показали це як непересічне досягнення.
Але в той же час, в США буде запущено ракету Falcon 9 (визначальною ознакою якої є те, що вона ще й повертається назад, а не залишається на орбіті у вигляді космічного сміття). Вона буде нести 10 супутників Iridium NEXT, вага кожного з яких сягає 860 кілограмів. Тобто, можна порівняти – одна ракета для 10 супутників, яка потім ще й повернеться, чи десяток пусків для доставки одного супутника? І хто після цього батут, а хто – космічна держава? – цікавиться блогер.