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СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Донік: Яндекс наостанок обікрав українських рекламодавців

Донік: Яндекс наостанок обікрав українських рекламодавців
Блогер та відомий волонтер Роман Донік на персональній сторінці в Фейсбук розповів про те, як російська компанія обікрала українських клієнтів, - про це інформує інтернет-ресурс replyua.net.

Так, блогер розмістив на персональній сторінці світлини листа, якого він отримав від російської компанії «Яндекс». У ньому повідомляється, що у зв’язку з настанням обставин непереборної сили (так там назвали запровадження санкцій з боку України) компанії припиняє свою роботу з українськими клієнтами. Більше того – повертати кошти клієнтів, які залишились на їх рахунках, Яндекс не збирається. Ймовірно, їх логіка їм підказує, що це має налаштувати громадян України проти Президента та РНБО та відповідного указу, прийнятого ними.

Донік, звертаючись до своїх колишніх контрагентів, зауважує – на здоров’я, хлопці. Ті кілька тисяч рублів, які ще залишались на його акаунті і були таким чином вкрадені – це найменше що він може зробити для їх дітей. А гроші знадобляться, адже прокляття мільйонів українських матерів не проходять дарма. Від них не відмитись роками. Але дітей шкода, вони не винні, що їх батьки – хворі виродки з імперськими замашками. Тож гроші варто відкласти – на ліки, для себе і для дітей, - наголошує Донік.
Донік: Яндекс наостанок обікрав українських рекламодавців
Донік: Яндекс наостанок обікрав українських рекламодавців
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