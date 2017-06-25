В общении со Стоуном Путину не нужно сдерживаться, как средневековому монарху с щутом – журналист

В своей статье для издания «Спектр» украинский публицист Виталий Портников отмечает, что частые беседы американского режиссера Оливера Стоуна с главой Кремля Владимира Путина являются свидетельством того, что звезда кинематографа США постепенно деградирует, передает replyua.net.
«Нынешний российский лидер мало того, что беседует с американцем, но еще предоставил работу для его сына на телеканале Russia Today, прославившегося на весь мир своей пропагандой. Остается только догадываться, какая настоящая сумма гонораров Стоуна-младшего, поскольку в России значительный процент коррупционных выплат не проводится в кассе, а служащий просто получает его в конверте. Вместе с тем, обоим Стоунам не обязательно считать, что они представляют пропагандистскую машину России. Все, что делают Стоуны – борются с империализмом, и вот в этом Москва им очень хорошо помогает», - считает Портников, не без иронии добавив, что успешную борьбу людей, имеющих талант, нужно хорошо оплачивать.
«Путину нет необходимости сдерживать себя со Стоуном, так как это делал монарх с любимым шутом в Средневековье», - написал обозреватель.