Военные силы Российской Федерации, продолжая воинские традиции Советского Союза, не могут запугать современные войска Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», соответствующее мнение озвучил Константин Машовец, военный журналист, являющийся координатором группы «Информационное сопротивление».
«В действительности, я могу понять причину, заставляющую Путина всех нас запугивать, хотя получается у него это плохо. Как украинская, так и российская армия походит из единственной шинели советских времен, но характерные для нее недостатки и достоинства сохраняются. Это, в частности, касается подходов при реагировании на неординарные обстоятельства», - заявил Машовец. Со слов журналиста, в основе уставов как украинской, так и российской армии сохраняется очень много общих характеристик.
Ранее российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что в настоящее время у главы Кремля Владимира Путина сложилась одна очень большая проблема, которая заключается в отсутствии контактов со странами Запада. То есть, речь идет о самой настоящей изоляции, из-за которой возникает множество вопросов как со стороны избирателей, так и от журналистов.