Корреспондент: предвыборная работа в РФ – это затыкание ртов недовольным

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что в РФ стартовала подготовка к президентским выборам, передает replyua.net.
По его словам, она проходит сразу по нескольким направлениям – Кремль уже смог определиться с темами для раскрутки Путина на очередной срок, и страшно об этом говорить, но темы – это уважение и справедливость властей по отношению к гражданам. Яковина отмечает, что лозунг звучит хорошо, если бы не одна проблема – таких зверей в России не отыскать. «Второе важнейшее направление предвыборной работы – это, разумеется, затыкание ртов всем недовольным. Для этого власти России с каким-то дурным упорством бьются против свободы в интернете. Сегодня Госдума приняла в первом чтении закон о запрете анонимайзеров», пишет корреспондент.
По его словам, Павел Дуров, основатель Телеграм, буквально послал на три буквы Роскомнадзор, который ранее потребовал от Дурова, чтобы он дал ключи от переписки пользователей, и он совершенно правильно поступил.