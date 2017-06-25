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У Росії пригрозили США

У Росії пригрозили США
Представники Російської Федерації заявили про вжиття відповідних заходів разі, якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з попередньо ухваленого сторонами Договору, який стосується домовленостей про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку позицію Москви оприлюднив очільник комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров. Він вважає, що наслідком цього може стати початок нової гонки озброєнь. Озеров, зокрема, дав прогноз, що внаслідок виходу Вашингтону з цього Договору, у Європі можуть з’явитися нові ракети. Тому, як відмітив російський чиновник, Москва не має намірів мовчати у відповідь. Крім того, посадовець відмітив, що у американської сторони відсутні підстави для звинувачення Росії у невиконанні домовленостей. За словами Озерова, росіяни знищили на тисячу ракет більше, ніж американці. Саме тому представники Російської Федерації вважають, що в разі, кщо повідомлення ЗМІ про наміри Вашингтону вийти з зазначеного договору реалізуються, то це, за словами Озерова буде черговим підтвердженням спроби «продовжити антиросійську істерію».

Варто нагадати, напередодні у західних ЗМІ з’явилась інформація від деяких конгресменів про те, що адміністрація президента США нині серйозно аналізує пропозицію виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Таке рішення американські посадовці аргументують тим, що Росія не дотримується умов угоди.
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