Кисляк уходит в отставку, - Макфол

Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в России, распространил сообщение о том, что Сергей Кисляк, российский посол в США, в скором времени покинет свою должность.
Как информирует replyua.net, об этом дипломат написал на своей странице в Твиттере. «Посол Сергей Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на государственной службе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», написал Макфол. Однако российская сторона эту информация пока официально не подтвердила – в МИД РФ не делали никаких заявлений.
Послом в США Кисляк является с 2008 года. В Википедии появилась информация, что якобы Кисляк действительно уйдет в отставку уже с 1 июля, и в должности его заменит Анатолий Антонов, который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел. Сам Кисляк заявил, что его назначили на новую должность в ООН – она связана с борьбой с терроризмом.