Цимбалюк: в чем сила России и россиян? В полном равнодушии к своим погибшим

Известный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook пишет о том, что на разных уровнях россияне говорят высокие слова, красивые эпитеты в адрес «российских защитников разных времен», но на самом деле всем до одного места все эти защитники. Весь этот спектакль - это лишь повод получить выходной на работе или сказать тост, после которого изрядно накатить.
«Сказал Кремль «их там нет». Значит, их нет. Хотя все знают, что они есть в Украине. Неоднократно слышал в Москве такой комментарий по поводу погибших россиян на Донбассе. Он очень краткий и емкий: «не повезло». Никаких сантиментов и сожалений. Действительно не повезло. Эти люди добровольцы очень специфические. Главное в том, что граждан РФ в Украину отправляет российское государство, которое платит из бюджета за эту войну», – написал Роман Цмбалюк.
Он добавляет, что правды ради следует сказать, что на Донбасс со стороны России прибывают не только кадровые военные, помимо них там масса подонков без погон, или в отставке, или шизофреников – борцов «за русский мир», или желающих погасить ипотеку. Об этих «защитниках» вообще никогда никто не вспомнит. Именно поэтому и обмены пленными уже год не проводятся уже целый год.