валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Цимбалюк: в чем сила России и россиян? В полном равнодушии к своим погибшим

Цимбалюк: в чем сила России и россиян? В полном равнодушии к своим погибшим
Известный украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook пишет о том, что на разных уровнях россияне говорят высокие слова, красивые эпитеты в адрес «российских защитников разных времен», но на самом деле всем до одного места все эти защитники. Весь этот спектакль - это лишь повод получить выходной на работе или сказать тост, после которого изрядно накатить.

«Сказал Кремль «их там нет». Значит, их нет. Хотя все знают, что они есть в Украине. Неоднократно слышал в Москве такой комментарий по поводу погибших россиян на Донбассе. Он очень краткий и емкий: «не повезло». Никаких сантиментов и сожалений. Действительно не повезло. Эти люди добровольцы очень специфические. Главное в том, что граждан РФ в Украину отправляет российское государство, которое платит из бюджета за эту войну», – написал Роман Цмбалюк.

Он добавляет, что правды ради следует сказать, что на Донбасс со стороны России прибывают не только кадровые военные, помимо них там масса подонков без погон, или в отставке, или шизофреников – борцов «за русский мир», или желающих погасить ипотеку. Об этих «защитниках» вообще никогда никто не вспомнит. Именно поэтому и обмены пленными уже год не проводятся уже целый год.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
24 июн 2017
20387

Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі часто знайомить своїх читачів із новинками військово-промислового комплексу. Проте, не у всіх це викликає адекватну реакцію, -

24 июн 2017
15533

Политолог: за такой мерзкий поступок Садовому не мешало бы подправить физиономию

Как передает replyua.net, инцидент, когда нардепа от «Самопомичи» Оксану Сыроед забрала скорая вообще не вкладывается в адекватное понимание ситуации. Если с Олегом Березюком можно было

24 июн 2017
10572

Блогер: будет не до шуток, когда Тимошенко вместе с экс-регионалами, новыми регионалами и другими ляшками выиграет выборы

Популярный в Украине блогер Филипп Духлий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинцам пора уже трезветь, ведь, по всей видимости, до следующих выборов осталось всего ничего, и

Последние новости

Сотрудники НАСА заявили, что откроют человечеству правду о пришельцах

Адвокат Сущенка розповів, коли журналіста можуть звільнити

Известный общественный активист хочет взять пример с Березюка и объявить голодовку, требуя отставки Путина

Долгожданная встреча Галлахера и Деппа закончилась заказом 40 бутылок водки

В общении со Стоуном Путину не нужно сдерживаться, как средневековому монарху с щутом – журналист

Бальчуна никто не просил оставаться в Украине, но он решил не бросать хлебное место, – эксперт

Эпидемия холеры: число заболевших в Йемене превысило 200 тысяч человек

Рабинович: операція «ТрампНаш» закінчилась. Скоро почнеться операція «ПадіжСкоту»

На Донбасі спіймали росіянина

Путин не может запугать Украину по одной причине – военный эксперт

Корреспондент: предвыборная работа в РФ – это затыкание ртов недовольным

В Госпогранслужбе рассказали, сколько украинцев развернули на границе обратно после 11 июня

Політолог розповіла про що говорив Порошенко в Брюсселі

У Росії пригрозили США

Иерархи Московского патриархата одобрили аннексию Крыма, – политолог

Стало відомо, скільком росіянам не дозволили в’їхати до України

Кисляк уходит в отставку, - Макфол

Ратас: Запад абсолютно прав с санкциями, а отношения между РФ и Эстонией на нулевом уровне

Цимбалюк: в чем сила России и россиян? В полном равнодушии к своим погибшим

Муждабаєв: це «кіно» мають побачити всі українці - «друг» Гужви здав його повністю (відео)

 Новости за день