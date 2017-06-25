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Навальный не сможет участвовать в президентских выборах в России

Навальный не сможет участвовать в президентских выборах в России
В Центральной избирательной комиссии России заявили о том, что Алексей Навальный не сможет баллотироваться на пост президента РФ, поскольку имеет непогашенную судимость.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, у Навального условный срок – зимой этого года оппозиционера приговорили к пяти годам по делу, связанному с хищениями в компании «Кировлес». Кроме того, недавно Навальный был арестован на тридцать суток. Согласно российскому законодательству, при наличии судимости гражданин не может быть избран президентом, кроме того, он также не допускается к участию в выборах. Баллотироваться в президенты Навальный сможет лишь через десять лет после того, как будет погашена судимость за совершение тяжкого преступления.

Если гражданин совершил особо тяжкое преступление, по российским законам он может баллотироваться только через 15 лет после погашения судимости. 12 июня Навальный был снова задержан из-за нарушений, связанных с организацией митингов, которые прошли во многих городах России.
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