В Росії назвали головну причину популярності України на Кремль ТБ

Українська тема стала головною в пропагандистських сюжетах прокремлівських телеканалів через бажання російської влади відвернути увагу своїх громадян від внутрішніх проблем. Як передає replyua.net, таку думку в прямому ефірі «Обозреватель.LIVE» оприлюднила російський політик і політемігрант Ольга Курносова.
«Коли живеться не дуже добре, хочеться зрозуміти, може, хоча б вони гірше живуть, ніж ми. Ми, звичайно погано, а вони ще гірше. Дуже загальне місце російської пропаганди, коли розповідають про Україну, що в Україні жити дуже погане, вони зараз замерзнуть, у них немає грошей, отримали безвіз, а грошей немає за кордон їздити. Тому цей безвіз нічого не дає, навіщо він їм потрібен взагалі, незрозуміло. Таким чином, дуже важливо показувати, що Україна живе гірше, ніж Росія», - підкреслила вона. За словами Курносової, перекрученою картиною ситуації в Україні також намагаються нейтралізувати незадоволених росіян.
«З іншого боку: «Я так погано живу, але чому я так погано живу? Ну, тому, що на нас нападає Європа, Америка, вони хочуть нам якісь цінності насадити. А ось на Україну вже напали, і що в результаті вийшло?». Коли в країні все добре, то градус ненависті знижується», - додала політик. Крім того, вона зазначила, що Захід повинен направити свої санкції проти правлячого класу.