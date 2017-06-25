Каспаров пояснив, чому режим Путіна «злочинний та окупаційний»

Кожного, хто продовжує стан агонії для ворога і агресора, окупанта, котрий несе руйнування і смерть, необхідно вважати ворогом. Як інформує replyua.net, відповідну точку зору у своїй статті для kasparov.ru висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. Таким чином він прокоментував намагання сатирика Віктора Шендеровича якимось чином виправдати позиції відомих росіян, котрі захищають режим Володимира Путіна.
«Для мене нинішній режим в Російській Федерації є злочинним та окупаційним, тому питання, котрі виносяться на обговорення, я буду сприймати саме таким чином. Зовсім не варто змушувати мене вдивлятися в деталі, коли я бачу кадри з спаленого дотла російським напалмом Алеппо, того самого, в який прямував літак з Доктором Лізою і ансамблем ім. Александрова з наміром влаштувати ідеологічний шабаш на місці чергового путінського злочину», - зазначив він.
Він також поставив риторичне питання про те, який обсяг заслуг перед культурою або, наприклад, спортом може морально компенсувати підтримку путінського режиму, «який влаштував криваву бійню в Україні та Сирії». Каспаров наголосив, що його відповідь у даному плаї є категоричною – це нереально. «У даній біблійній математиці додавання і віднімання не працюють, і не може бути ніякого взаємозаліку. Тут може бути єдина математична дія – обнуління», - підкреслив російський опозиціонер.