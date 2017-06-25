валюта
СпецтемаЛавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Каспаров пояснив, чому режим Путіна «злочинний та окупаційний»

Каспаров пояснив, чому режим Путіна «злочинний та окупаційний»
Кожного, хто продовжує стан агонії для ворога і агресора, окупанта, котрий несе руйнування і смерть, необхідно вважати ворогом. Як інформує replyua.net, відповідну точку зору у своїй статті для kasparov.ru висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. Таким чином він прокоментував намагання сатирика Віктора Шендеровича якимось чином виправдати позиції відомих росіян, котрі захищають режим Володимира Путіна.

«Для мене нинішній режим в Російській Федерації є злочинним та окупаційним, тому питання, котрі виносяться на обговорення, я буду сприймати саме таким чином. Зовсім не варто змушувати мене вдивлятися в деталі, коли я бачу кадри з спаленого дотла російським напалмом Алеппо, того самого, в який прямував літак з Доктором Лізою і ансамблем ім. Александрова з наміром влаштувати ідеологічний шабаш на місці чергового путінського злочину», - зазначив він.

Він також поставив риторичне питання про те, який обсяг заслуг перед культурою або, наприклад, спортом може морально компенсувати підтримку путінського режиму, «який влаштував криваву бійню в Україні та Сирії». Каспаров наголосив, що його відповідь у даному плаї є категоричною – це нереально. «У даній біблійній математиці додавання і віднімання не працюють, і не може бути ніякого взаємозаліку. Тут може бути єдина математична дія – обнуління», - підкреслив російський опозиціонер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
24 июн 2017
11302

Рогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі часто знайомить своїх читачів із новинками військово-промислового комплексу. Проте, не у всіх це викликає адекватну реакцію, -

24 июн 2017
10392

Политолог: за такой мерзкий поступок Садовому не мешало бы подправить физиономию

Как передает replyua.net, инцидент, когда нардепа от «Самопомичи» Оксану Сыроед забрала скорая вообще не вкладывается в адекватное понимание ситуации. Если с Олегом Березюком можно было

24 июн 2017
7328

Блогер: будет не до шуток, когда Тимошенко вместе с экс-регионалами, новыми регионалами и другими ляшками выиграет выборы

Популярный в Украине блогер Филипп Духлий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинцам пора уже трезветь, ведь, по всей видимости, до следующих выборов осталось всего ничего, и

Последние новости

Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам

Навальный не сможет участвовать в президентских выборах в России

«Вам ничего не известно о тысячах людей, убитых Путиным?» Маккейн пообещал заблокировать кандидатуру замминистра обороны

Эксперты: в Украине продают дорогое, но просроченное мороженое

В Госдепе США выступили с резким заявлением в адрес России

В Росії назвали головну причину популярності України на Кремль ТБ

Айдер Муждабаев: еще один навсегда пошел туда, откуда не возвращаются

Каспаров пояснив, чому режим Путіна «злочинний та окупаційний»

Мешканці Торецька можуть постраждати через дві техногенні катастрофи

Хакери атакували парламент Великобританії

Ізраїль наніс удар по військам Асада в Сирії

Политик озвучил самую большую проблему Путина

Максакова пообещала мстить за Вороненкова

Синоптики: начало недели порадует настоящей летней погодой

Пономарь: Когда наступит окончательная смерть «Газпрома»

Блогер: Боровик-зрадник засвітився на російському телебаченні

Жебрівський пропонує створити єдину адміністрацію для Донеччини та Луганщини

Порошенко планує візит до Франції

Балчун розповів, як купувати дешеві квитки до Європи

У СЦКК повідомила про нову масштабну екологічну загрозу на Донбасі

 Новости за день