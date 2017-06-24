В Кремле опять намекнули, что готовы прийти на помощь каждому украинцу, кто обозначит себя георгиевской лентой

Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что своим недавним заявлением глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз напомнил украинцам, что кремлевские друзья могут прийти на помощь тем нашим соотечественникам, которые скучают за дружбой с Россией, в том числе, которые хотят иметь право носить георгиевскую ленточку.
Как пишет политолог, это заявление, по всей видимости, было адресовано специально для тех, кто страдал на тему «свободы самовыражения» и прочей глупости в отношении вражеского агитпропа, кто скучает за красными флагами, звездами, серпами и молотами. «Каждый идиот с «колорадкой» – это вполне оформленный призыв «Путин приди!», это повод грохнуть «Градами» по нашим городам – «дабы спасти безвинно притесняемых русскомирцев», – написал Алексей Голобуцкий.
Он добавляет, что учитывая такие заявления Лаврова, хочется еще раз подчеркнуть, что пусть лучше платят штрафы те, кому так дорога георгиевская лента, а лучше отправляются на общественные работы – убирать улицы Львова, чем «свободно самовыражаются», а потом будут убиты «ихтамнетами».