В России прокомментировали решение Норвегии о дальнейшем размещении американских солдат

В пресс-службе российского посольства в Норвегии подвергли критике решение Осло продлении размещения морских пехотинцев США, так как это будет способствовать ухудшению отношений в Кремлем и спровоцирует напряженную обстановку в районе северного фланга НАТО. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters. В соответствии с решением, принятого правительством Норвегии, до конца следующего ода в стране продолжится пребывание боле трех сотен американских морепехов.
«По нашему мнению, подобный шаг не соответствует политике норвежских властей относительно не размещения без военных на своей территории в мирный период времени», - отмечается в тексте заявления посольства РФ. Также ведомстве отметили, что в будущем «Норвегия превратится в не до конца полноценного партнера, а это, в свою очередь, чревато дальнейшим усилением напряжения и дестабилизацией ситуации в Северном регионе».
Стоит напомнить, что 21 июня глава норвежского оборонного ведомства Ине Эрикссен Сёрейде сказала, что высокий показатель постоянного присутствия союзников играет роль стабилизирующего фактора.