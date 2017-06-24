У Держдумі закликали не видавати Україні затриманого бойовика «ДНР»

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У Держдумі РФ просять не видавати Україні арештованого в Криму командира бойовиків «ДНР» Вадима Погодіна, якого звинувачують у викраденні і вбивстві 17-річного підлітка, пере4дає replyua.net. За бойовика заступився депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік, який написав відкритого листа до глави МВС Росії з проханням розібратися в цьому питанні. «Віддавати земляка за те, що він захищав свою батьківщину, неприпустимо, тим більше в світлі сьогоднішніх відносин з Україною», - сказав Бєлік РІА Новини.Свого часу в Криму затримали командира незаконного збройного формування «Керч» Вадима Погодіна. Його підозрюють у вбивстві 17-річного воротаря ФК «Авангард». Про це повідомляє видання «Остров». Погодін командував батальйоном бойовиків «ДНР» під назвою «Керч» і носив однойменний позивний. Брав участь в боях в Слов'янську, Краматорську та Донецькому аеропорту. Його затримали в Ялті 20 червня, після чого відправили в Сімферопольському СІЗО.Згідно з постановою підконтрольного Росії Ялтинського міськсуду, Погодіна шукає поліція Краматорська за підозрою у вбивстві (ст.115 КК) і викраденні людей (ст.146). За інформацією ЗМІ Погодіна збираються найближчим часом видати Україні.