Путин в очередной раз отличился лживыми заявлениями об Украине

По информации журналистов российского издания The Insider, глава Кремля Владимир Путин уже в который раз озвучил совершенно неправдивую информацию относительно Украины и распространил ее при помощи псевдодокументальной ленты режиссера из США Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сообщает replyua.net.
В частности, российский лидер отметил, что «началу массовых беспорядков в Украине предшествовало решение Виктора Януковича перенести подписание Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом». Более того, Путин в интервью Стоуну сказал, что Янукович не приказывал военным стрелять по демонстрантам. Вместе с тем, Путин согласился с утверждением Стоуна, что «правоохранители не стреляли в ответ, а просто отступили, так как их отозвал Янукович».
По информации журналистов, после отказа Януковича подписать ассоциацию с Евросоюзом в обмен на обещанные Путиным 15 млрд. долларов и скидку на газ на Майдане начались не беспорядки, а демонстрации. К тому же, «число жертв среди мирных участников протёса и правоохранителей» показывает, что силовики расстреливали украинских граждан, а не наоборот: из 106 погибших на Евромайдане сотрудников правоохранительных органов было 19».