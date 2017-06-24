Глава МИД РФ: после учений в Беларуси не останется ни одного российского военного

Причитания и стенания относительно военных учений в Беларуси, которые пройдут этой осенью, продолжаются уже не первый месяц, однако российские военные не останутся на территории Беларуси после окончания учений.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на TUT.by, об этом заявил Сергей Лавров, глава российского МИДа. По его словам Россия не планирует оставлять войска в Беларуси ни при каких обстоятельствах. «Стенания и причитания по поводу учений с Беларусью мы наблюдаем не первый год. Сейчас готовятся учения Запад-2017, пару лет назад были учения Щит Союза – 2015. Те же крики раздавались: что сейчас российские войска войдут якобы для проведения учений, потом останутся навеки и оккупируют Беларусь», отметил министр.
Лавров подчеркнул, что ему приходилось неоднократно опровергать слухи о том, что РФ собирается вводить в Беларусь войска – коллеги из НАТО, по словам Лаврова, прекрасно понимают, что, получив приглашения от российской стороны на эти учения, они могут присутствовать и наблюдать, более того, учения проводятся транспарентно, как и другие учения, ранее проведенные Беларусью и Россией.