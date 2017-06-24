Москвичам больше некуда выводить мусор – закрывается крупнейший полигон

Накануне, 23 июня, в подмосковной Балашихе был закрыт крупнейший полигон мусорных отходов «Кучино», хотя ранее Путин требовал закрыть его месяцем позже, 22 июля.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТАСС, полигон «Кучино» был основным местом, куда вывозили все бытовые отходы из Москвы. Как пояснили в агентстве, туда свозилось около 90 процентов мусора. С утра пятницы въезд на территорию полигона перекрыли бетонными блоками, а компании, которые занимаются вывозом мусора, оформляют договоры с другими объектами утилизации мусора. Цены на других полигонах уже поднялись. Пока неизвестно, как столичные власти смогут в кратчайшие сроки решить проблемы с вывозом отходов из российской столицы.
Нужно отметить, что ранее Владимир Путин поручил закрыть балашихинский полигон до конца июля этого года, поскольку от жителей Балашихи начали приходить частые жалобы. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, выполнил поручение российского президента на месяц раньше. Кроме того, из семнадцати действующих полигонов в Подмосковье, в текущем году планируется закрыть три из них.