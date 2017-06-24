Военный эксперт: Путин не может отстраниться от власти только по одной причине

Владимир Путин, российский глава, никогда добровольно не покинет свой пост, и так произойдет лишь по одной причине – дело в том, что президент России уверен, что, как только он отстранится от власти, государство сразу развалится.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Гарри Табах, бывший начальник штаба Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве и капитан первого ранга. По его словам, Путин уверен, что РФ развалится, если к власти придет другой человек. «Он считает себя героем, думает, что без него России не станет. Столько лет у власти… Это отравляет человека. Путин живет уже в параллельном измерении. Поэтому он не может уйти», уверен военный.
Более того, по его мнению, российский президент считает, что ему удалось поднять страну с колен. Напомним, что президентские выборы в РФ пройдут весной следующего года, но Путин по-прежнему сохраняет интригу и отказывается отвечать на вопрос, пойдет ли он на новый срок.