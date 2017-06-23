Эксперт: Россия твердо придерживается своих договоренностей

Российские власти заранее поставили в известность своих израильских коллег о том, что собираются бомбить ракетами «Калибр» позиции боевиков «Исламского государства» в Сирии. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуцке пишет Соломон Манн, известный израильский эксперт.
По его словам, с кораблей России было запущено в общей сложности шесть ракет, а сами корабли сейчас находятся в Средиземном море, на сирийском рейде. «Не знаю, хорошо это или плохо, но пока Россия четко придерживается своих договоренностей о безопасности с Израилем, и она информирует обо всех военных операциях, которые она осуществляет в Сирии, а также о перемещениях своей авиации в воздушном пространстве Сирии по каналам генштабов, которые функционируют уже больше года», пишет израильский эксперт.
При этом Манн отмечает, что, несмотря на то, что Россия продолжает находиться на территориях, которые израильские власти называют враждебными по отношению к Израилю, в военных договоренностях между двумя государствами РФ продолжает вести себя только с положительной стороны, - как один из самых надежных партнеров Израиля.