Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами, находящимися за рубежом, и сможет отстоять их право на ношение ленты, которое «в Украине приравняли к преступлению».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление от главы российского МИДа прозвучало в ходе заседания комиссии по делам соотечественников за рубежом. Лавров подчеркнул, что Россия солидарна с этими людьми, в будущем она будет отстаивать их права. «Особенно в той ситуации, когда простое ношение георгиевской ленты в Украине приравнивается к преступлению», отметил министр иностранных дел. Напомним, что 15 июня в Украине вступил в силу закон о введении ответственности за ношение, изготовление и пропаганду этой российской атрибутики.
Штраф за демонстрацию или ношение ленты будет составлять от 850 до 2,5 тысяч гривен – от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов. Кроме того, если гражданин повторно нарушит этот закон, он заплатит уже до трехсот минимумов или будет арестован на 15 суток.