валюта
СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами
Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами, находящимися за рубежом, и сможет отстоять их право на ношение ленты, которое «в Украине приравняли к преступлению».

Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление от главы российского МИДа прозвучало в ходе заседания комиссии по делам соотечественников за рубежом. Лавров подчеркнул, что Россия солидарна с этими людьми, в будущем она будет отстаивать их права. «Особенно в той ситуации, когда простое ношение георгиевской ленты в Украине приравнивается к преступлению», отметил министр иностранных дел. Напомним, что 15 июня в Украине вступил в силу закон о введении ответственности за ношение, изготовление и пропаганду этой российской атрибутики.

Штраф за демонстрацию или ношение ленты будет составлять от 850 до 2,5 тысяч гривен – от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов. Кроме того, если гражданин повторно нарушит этот закон, он заплатит уже до трехсот минимумов или будет арестован на 15 суток.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
23 июн 2017
7456

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

Последние новости

Росія збирається видати Україні терориста з ОРДЛО

Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Донік: реванш вже стукає у наші оселі

Блогер розповів про екстравагантну спробу суїциду Путіна (відео)

Эксперт: Россия твердо придерживается своих договоренностей

Россияне захотели визовый режим с Украиной

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Гужва є фігурантом у ще одній справі – Луценко

Скандал у Великобританії: принц Гаррі заявив, що не хотів би зайняти престол

Навальний не має права балотуватись в президенти – ЦВК Росії

Савченко розповіла, кому в Раді показала середній палець

Садовий заявив, що вивезення сміття Львівською ОДА є «ультиматумом намісника президента»

Кабмін надасть для «ПриватБанку» ще 38,5 млрд. грн.

У ГПУ анонсували продовження «чистки Верховної Ради»

У Трампа з'явився новий ранковий ритуал, пов'язаний з Росією – ЗМІ

Вперше за чотири роки аеропорт Миколаєва прийняв літак

Захист Гужви має наміри оскаржувати рішення про арешт

 Новости за день