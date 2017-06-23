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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Навальний не має права балотуватись в президенти – ЦВК Росії

Навальний не має права балотуватись в президенти – ЦВК Росії
У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що опозиційний політик Олексій Навальний не може балотуватися на посаду російського президента, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Представники відомства зауважили, що в лютому поточного року Навального було засуджено на 5 років позбавлення волі разом з накладанням штрафу в розмірі півмільйона рублів. При цьому рішенням суду покарання було визначено як умовне з випробувальним терміном на наступні 17 місяців. В зв’язку з цим представники ЦВК відмітили, що російський опозиціонер наразі не володіє правом бути обраним. Щоправда відомо, що таке обмеження не є юридично затвердженим в російській конституції, а було ухвалено рішенням Конституційного суду Російської Федерації. Слід нагадати, що вибори президента РФ мають відбутися в березні 2018 року.

Нагадаємо, раніше Олексій Навальний заявляв, що в разі його обрання на посаду глави держави, він вивів би російська війська з території Донбасу, повністю дотримуючись пунктів Мінських домовленостей.
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