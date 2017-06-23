Политолог: Россия перешла к ползучей аннексии оккупированной части Донбасса

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Вчера Московский международный кинофестиваль открылся песней официального представителя российского МИДа Марии Захаровой «Верните память». И это в то время, когда российская власть занимается стиранием памяти даже собственных граждан, имеется ввиду пересмотр в том числе итогов Второй Мировой войны, когда украинцев как народ, который внес значительный вклад в победу над фашизмом, Кремль сегодня называет «фашистами». Об этом у себя в Facebook пишет известный украинский блогер Олеся Яхно-Белковская.По ее словам, остается только понять: «калинка-малинка» – это музыкально-политическое сопровождение России под «гибридную войну» против Украины, когда российская власть шифруется и отказывается от своего военного присутствия на Донбассе или подготовка к открытым военным действиям.«Стратегия российской власти на создание конфликта и обмена его через военный шантаж в политические изменения, которые приведут к обвалу Украины, провалилась. Россия перешла к ползучей аннексии оккупированной части Донбасса, но поскольку он по-прежнему России не нужен, но отказаться и признать ошибочность своих действий Кремль не сможет, вероятность обострения военной ситуации по-прежнему сохраняется», – подытожила политолог.