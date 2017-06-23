С приближением выборов Путин не отступит на Донбассе – журналист

Российский журналист Леонид Раздиховскй выразил мнение, что не стоит ожидать существенных изменений в политике главы Кремля Владимира Путина по отношению к Украине, передает replyua.net. В своей статье журналист подчеркнул, что нынешний российский лидер, без сомнений, будет баллотироваться на наивысший государственный пост в стране и, конечно, выиграет выборы в 2018 году. Вот поэтому Путин вовсе не хочет казаться слабым или уступать свои позиции.
«Статус-кво является единственной политикой, которая сейчас возможна для России. Конечно, без мелких перестрелок с человеческими жертвами не обходится. Однако Путин до выборов не будет идти на серьезные противостояния и не даст приказ об активизации военных действий на Донбассе. Не рискнет российский президент захватить новые территории. Все будет ограничиваться мелкими перестрелками. Неизвестно, какая сторона прикажет стрелять первой, но, так или иначе, я считаю, что инициаторами перестрелок является не российский Генштаб», - считает журналист.
Раздиховский делает вывод, что линия фронта, отдаляющая «ДНР» от Украины, остается прежней.