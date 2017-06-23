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Отмена переговоров: Лавров порекомендовал США не идти на риск с Россией

Отмена переговоров: Лавров порекомендовал США не идти на риск с Россией
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не будет принимать участие в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно влияний новых санкций, которые были введены Белым домом. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на официальной странице российского посольства в Великобритании в микроблоге Twitter. В частности, подчеркивается, что между главами российской и американской дипломатии состоялась беседа в телефонном режиме.

В сообщении российского посольства приводится обращение Сергея Лаврова к Рексу Тиллерсону, в котором отмечается, что США зря надеются, что им удастся повлиять на Россию после введения новых ограничений, поэтому Москва отменяет ранее намеченные переговоры между МИД обеих стран.

Ранее авторитетное издание The New York Times со ссылкой на проверенные источники сообщило, что в администрации Трампа ищут пути для смягчения положений проекта закона о новых санкция против Российской Федерации и Ирана. Для этого в Белом доме начали влиять на представителей Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов.
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