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В Кремле подтвердили, что готовы прийти на помощь каждому, кто с «георгиевской лентой» ведь это один народ, – журналист

В Кремле подтвердили, что готовы прийти на помощь каждому, кто с «георгиевской лентой» ведь это один народ, – журналист
Популярный украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк у себя в Facebook пишет о том, что «георгиевская лента» давно не имеет ничего общего с памятью дедов, которые воевали во Второй мировой войне. Это маркер продвижения российской политики здесь и сейчас без какой-либо привязки к истории. Это своего рода опознавательный знак: если с лентой – значит «за Путина», «за русский мир». Не случайно, носителей этого знака в России считают своими соотечественниками – это «пятая колонна», которая готова с цветами встречать российские танки. «Российские соотечественники» – это повод для вторжения.

Как пишет Роман Цимбалюк, исходя из этого российские политики проводят абсолютно последовательную политику российского государства. «Например, год назад премьер РФ Медведев заявил очень откровенно, что Россия готова защищать российский соотечественников за границей «от притеснений со стороны местных властей», как в Южной Осетии и Крыму. То есть огнем и мечом», – написал журналист.

Он добавляет, что справедливости ради, Кремль может в любой момент назначить жителей любой соседней страны своими «соотечественниками» со всеми вытекающими последствиями. Настораживает еще и тот факт, что, георгиевскую ленту начали продвигать только с 2005 года, до этого об этом опознавательном знаке никто в РФ не вспоминал.
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