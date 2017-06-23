Журналист: в России новая акция – «Мой президент»

Елена Рыковцева, известная российская журналистка, прокомментировала вчерашнее мероприятие в Москве, когда во время сильнейшего ливня Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Как сообщает replyua.net, об этом Рыковцева написала на своей странице в Фейсбуке и прокомментировала сообщение от издания Лайф. «Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Много времени глава РФ провёл под дождем в чёрном костюме и белоснежной рубашке, без куртки и зонта. Выдержка и самодисциплина президента не остались незамеченными. Пользователи соцсетей оценили волевой поступок и написали слова поддержки и одобрения в своих блогах», цитирует новость на Лайф Рыковцева.
По ее словам, издание даже объединило восторженные отклики пользователей в акцию «Мой президент», но она бы обязательно расширила название акции до «Мокрый президент – мой президент». «Местами комменты носят даже комический характер в силу невеликой грамотности их авторов», подчеркнула журналистка. Впрочем, многие пользователи оценили не только Путина, но и Медведева, особенно, его выражение лица.