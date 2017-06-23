Политолог раскрыл правду о реальных цифрах рейтинга Путина в России

Александр Сытин, доктор исторических наук и известный российский политолог, заявил о том, что нельзя верить социологическим опросам, поскольку в реальности за последние три года рейтинг президента Путина снизился не меньше, чем на сорок процентов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Сытин отметил, что в России просто не существует формы выражения падения рейтинга. «Россияне не думали о санкциях. Просто жить им с каждым месяцем все хуже. Люди становятся беднее и ничего не имеют от этого государства и от этой власти. Я уверен, что и 86 процентов реально никогда не было. Было процентов 70, сейчас, думаю, около 40 процентов», отмечает политолог.
Сытин также добавил, что Путина на посту президента будут поддерживать лишь те, кто сидит у кормушки действующего режима, - оборонка, силовики и чиновники, и они продолжат поддерживать Путина до тех пор, пока им что-то будет перепадать от этой власти. Напомним, что ранее появилась информация о том, что за три года Путин потерял около двадцати процентов рейтинга доверия в РФ.