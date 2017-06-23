Яковина: шикарная история разворачивается в России

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге комментирует фильм Оливера Стоуна о Путине, информирует replyua.net.
По его словам, в ходе интервью российский президент показал Стоуну видео, где его вертолетчики метко стреляют по террористам, однако после этого стали известны подробности видео – оказалось, что ему уже восемь лет, и на кадрах – американские самолеты в Афганистане. «Вместо того, чтобы извиниться и признать ошибку, Кремль настаивает, что ролик точно российский. Дмитрий Песков объявил, что кадры – из отчета Минобороны Путину. Сам режиссер очень удивился. По его словам, он не понимает, зачем Путину понадобилось фальсифицировать ролик», отмечает Яковина. По словам корреспондента, весь мир над этим смеется, но РФ продолжает что-то доказывать, и президент хвастается на весь мир фейковым видео!
«Кремль и правда в полном своем составе переехал жить в придуманную им реальность. Думаю, такой режим просто обречен. Кстати, глупее всех в этой ситуации выглядит Оливер Стоун, который взялся сделать фильм о российском диктаторе», добавил корреспондент.