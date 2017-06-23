Россияне назвали «новые» лучшие фильмы, которые они посмотрели в прошлом году

Фонд Кино в России провел опрос среди россиян, чтобы узнать, каким фильмам они отдали предпочтение в прошлом году. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники, в Топ-20 оказались практически все самые известные советские картины, а вот иностранных фильмов в списке совсем мало, не говоря уже о новинках.
На первом месте оказалась комедия «Любовь и голуби», за которую проголосовали почти девять процентов российских граждан. На второе место россияне поставили комедию «Джентльмены удачи», рейтинг которой составил почти 8 процентов, а тройку лидеров замкнула еще одна комедия – «Пес Барбос и необычный кросс», аудитория которой составила 7,6 процентов. В десятку лидеров россияне поставили «Офицеров», «Иван Васильевич меняет профессию», «В бой идут одни старики», «Самогонщиков», «Иронию судьбы, или с легким паром!», «Бриллиантовую руку».
Единственным иностранным фильмом, попавшим в первую десятку, стал «Аватар». В первой двадцатке, как пояснили в Фонде Кино, три американских картины, четыре российских и 13 советских фильмов. Самым популярным жанром кино в России кинозрители назвали комедию.