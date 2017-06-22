Путін не стане демонструвати слабкість - блогер

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Російський оглядач Леонід Радзіховський у власному блозі на порталі «Обозреватель» розповідає якою логікою керується Кремль у конфлікті на Донбасі, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, оглядач наголошує, що не уявляє що б могло змінитись у політиці Кремля щодо України після візиту українських державних лідерів до Вашингтону на найвищому рівні. Тим більше, що особливо і політики у Москві ніякої немає. Конфлікт більш-менш усталено, активних наступальних бойових дій не відбувається. Принаймні, вони явно не в інтересах Росії – у Кремлі не хочуть поглиблення санкцій. Більше того, військова операції проти України абсолютно непопулярна в Росії. Знову роздмухувати істерику про фашистів і розіп’ятих хлопчиків у трусиках – це як розігрівати суп, що вихолов. Це не додасть Путіну на виборах жодного нового голосу, тому він не стане ризикувати великою війною.З іншого боку, вивід військ і закриття кордону теж малоймовірні. Причина цьому проста – вже у березні наступного року у Росії вибори. Ніхто не має жодних сумнівів, що Путін піде на вибори. Всі точно знають, що він переможе. Тим не менш, показувати слабкість – а електорат це сприйме саме як слабкість - напередодні голосування Путін не стане. Саме тому, єдина стратегія, яку буде демонструвати Москва найближчим часом – це спроби зберегти статус-кво.