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Ейдман: весь путінський режим – грандіозний фейк

Ейдман: весь путінський режим – грандіозний фейк
Політолог Ігор Ейдман на власній сторінці в Фейсбук пояснює звідки взялося у російського президента фейкове відео, яке він демонстрував режисеру Оліверу Стоуну, - про це інформує replyua.net.

Так, політолог пояснює, що не тільки відео у Путіна брехливе, а весь його режим просякнутий брехнею. Все зараз у Росії фейкове – вибори, президент, парламент, уряд, статистика, соціологія та економіка. Всі чиновники гордо намагаються «впарити» населенню чергову дурницю, а населення, у свою чергу, робить вигляд, що вірить у все це. Ейдман говорить, що, ймовірно, колись Путін захотів побачити якісь кадри з успіхами російських військ. Цю вимогу спускали нижче і нижче, поки вона не дійшла до одного з виконавців. Він, не знайшовши нічого пристойного, просто змонтував ролик, який і віддав «нагору» - ніхто з підлеглих у РФ не повірить, що керівництву потрібен результат, а не «видимість».

У результаті – ситуація, варта пера Кафки. Путін у фільмі Стоуна намагався налякати США їх власною армією. Звісно, вийшов грандіозний скандал, так як в інформаційних суспільствах все таємне рано чи пізно стає явним. І саме тому побудований на брехні режим Путіна приречений, - наголошує політолог.
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