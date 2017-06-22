Польська преса не вірить в угоду між Трампом і Путіним



Польський політичний оглядач Енджей Белецький для видання Rzeczpospolita пояснив чому у російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа не вийде домовитись, - про це



Так, можливо перед виборами Трамп і обіцяв налагодити стосунки з Кремлем, але на поточний момент у нього зв’язані руки. По-перше, цьому ніяк не сприяє розслідування його стосунків між Москвою та його виборчим штабом – у найгіршому для Трампа випадку це може закінчитись його імпічментом. По-друге, не надто добре вплине на стосунки між столицями і законопроект, схвалений Сенатом минулого тижня,що передбачає посилення санкцій. Москва, зі свого боку, теж не виглядає як надто надійний партнер – продовжує деструктивну політику в Сирії, не виконує Мінські угоди тощо.



В той же час, Трамп не може зробити Кремлю «подарунків» на зразок відмови від розміщення ракет в Польщі та Чехії, на що свого часу пішов Барак Обама заради «перезавантаження». Навпаки, Трамп, як класичний республіканець, має вести з Путіним переговори з позиції сили. Не вдалося Трампу провести і інший дипломатичний маневр – потіснити Китай за рахунок зближення з РФ. Навпаки, стосунки з Пекіном налагодились на фоні протидії Північній Кореї.

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Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев Польський політичний оглядач Енджей Белецький для видання Rzeczpospolita пояснив чому у російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа не вийде домовитись, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Ліга.нет».Так, можливо перед виборами Трамп і обіцяв налагодити стосунки з Кремлем, але на поточний момент у нього зв’язані руки. По-перше, цьому ніяк не сприяє розслідування його стосунків між Москвою та його виборчим штабом – у найгіршому для Трампа випадку це може закінчитись його імпічментом. По-друге, не надто добре вплине на стосунки між столицями і законопроект, схвалений Сенатом минулого тижня,що передбачає посилення санкцій. Москва, зі свого боку, теж не виглядає як надто надійний партнер – продовжує деструктивну політику в Сирії, не виконує Мінські угоди тощо.В той же час, Трамп не може зробити Кремлю «подарунків» на зразок відмови від розміщення ракет в Польщі та Чехії, на що свого часу пішов Барак Обама заради «перезавантаження». Навпаки, Трамп, як класичний республіканець, має вести з Путіним переговори з позиції сили. Не вдалося Трампу провести і інший дипломатичний маневр – потіснити Китай за рахунок зближення з РФ. Навпаки, стосунки з Пекіном налагодились на фоні протидії Північній Кореї.