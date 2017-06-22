Захарова тепер не тільки хамить, а й пише пісні

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Широко відома своєю екстравагантною поведінкою офіційний речник російського МЗС Марія Захарова черговий раз відзначилась, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали «РБК».Так, сьогодні, двадцять другого червня 2017 року, президент Московського міжнародного кінофестивалю Микита Михалков ошелешив журналістів новиною. За його словами, автором пісень, які прозвучать на церемоніях відкриття та закриття фестивалю, виступила Марія Захарова. Михалков поспішив сказати, що він «радий зняти камінь політичного протистояння» для того, щоб показати, що Захарова, виявляється, «не тільки прекрасна жінка, яка відстоює інтереси Росії на міжнародній арені, а і поетеса, яка створює чудові пісні». Михалков наголошує, що тональність пісень чудово підходить для такого трагічного дня. У записах композицій взяв участь російський шоумен Максим Фадєєв. Ймовірно, виконувати їх буде співачка Наргиз.Нагадаємо, це не перша поява «творчості» Захарової перед широкою публікою. Наприклад, минулого року вона станцювала «Калинку» перед журналістами, які висвітлювали саміт Росія-АСЕАН. Крім того, офіційний речник російського МЗС неодноразово розміщала на персональній сторінці в Фейсбук вірші власного авторства.