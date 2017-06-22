Лиза Пескова показала, что живет «как все россияне» - снимок холодильника вызвал шок у пользователей

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, совершила поступок, за который в дальнейшем, скорее всего, ей придется оправдываться. Как сообщает replyua.net, на своей странице в соцсети дочь Пескова выложила фото содержимого своего холодильника, что вызвало шок у пользователей.
Сама Лиза, судя по всему, считает, что такие же продукты хранятся в холодильниках всех россиян. Дело в том, что продукты в холодильнике действительно вполне обычные – может быть, чуть дороже, чем у «простых смертных», однако в глаза бросилась другая деталь. Все свои продукты Лиза очень любит запивать (или же напротив, они являются только закуской) дорогим шампанским, которого у нее аж несколько бутылок. Все бы ничего, но только вот шампанское марки Dom Perignon, бутылочка такого напитка стоит около 500 долларов (31 тысяча рублей).
«В холодильнике у Лизы Песковой бутылка шампанского стоит столько, сколько в России составляет среднемесячная зарплата. А вы держитесь тут!», «Властьимущим не привыкать, у них все дети либо нарики, либо алкаши. Посмотрите на холодильник Лизы Песковой той же. Где 7 бутылок шампанского», «Заглянул в холодильник Лизы Песковой. Набор неделька. Семь бутылок спиртного. Пьяница дочь, горе в семье», негодуют пользователи.