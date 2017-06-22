Блогер рассказал, почему Стоун подыграл Путину с фальшивым видео

Блогер Игорь Айзенберг у себя в Facebook пишет о том, что интересный такой семейный бизнес сложился у бывшего американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Возможно, Стоун строит себе планы стать похожим на нынешнего президента США Дональда Трампа, предполагает блогер.
Он пишет, что, перестав снимать кино, мистер Оливер решил зарабатывать на кремлевской кухне, то снял пасквиль об украинской Революции Достоинства, теперь снял панегирик своему кремлевскому хозяину. «Сегодня в своей вечерней передаче на канале MSNBC Рэчел Мэддоу поймала их обоих на характерной лжи. В трейлере к фильму кремлевский пахан показывает Стоуну на экране айфона видео о том, как якобы несколько дней назад российский боевой вертолет успешно поражал объекты и живую силу ИГИЛ. Бывший кинорежиссер одухотворенно внимал увиденному. Как оказалось, запись в телефоне была американским видео 2009 года и показывала, как американский боевой вертолет поражал объекты и живую силу Талибана», – рассказал Айзенберг.
Блогер подчеркивает, что совершенно не зря упомянул про бизнес Стоуна, потому, что его сын с некоторых пор работает продюсером и ведущим на небезызвестном российском пропагандистском канале RT, где трудится над зарабатыванием денег, которые, как говорят не пахнут.