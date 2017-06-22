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В Росії на певний час вирішили заблокувати Google

В Росії на певний час вирішили заблокувати Google
У Російській Федерації прийняли рішення про блокування Google. Як передає replyua.net, Роскомнадзор вніс сайт google.ru до переліку заборонених ресурсів, повідомляє vc.ru з посиланням на дані реєстру. У ньому, зокрема, зазначено, що сайт потрапив до реєстру на вимогу Федеральної податкової служби. При цьому запис у реєстрі зроблена ще в червні 2016 року. У ньому зазначено, що сайт потрапив до реєстру на вимогу Федеральної податкової служби. При цьому запис у реєстрі зроблена ще в червні минулого року.

З цього приводу представник Роскомнадзора Вадим Ампелонсьький, у відомстві про проблему дізналися від журналістів. Єдиний реєстр заборонених сайтів діє на підставі закону, прийнятого в 2012 році. У список потрапляють ресурси, які, на думку органів влади, поширюють заборонену в РФ інформацію. Провайдери зобов'язані блокувати такі сайти на вимогу Роскомнадзора.

На початку червня IT-консультант Фонду боротьби з корупцією Владислав Здольник, підприємець Олександр Літреев і політичний активіст Олександр Брусенцев звернули увагу на вразливість в системі Роскомнадзора, через яку блокуються сайти, не внесені до чорного списку.
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