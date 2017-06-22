Російський соціолог: наш «великий і жахливий», а насправді фейковий президент давно втратив адекватне уявлення про реальність

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Російський соціолог і політолог Ігор Ейдман висловився з приводу демонстрування президентом РФ Володимиром Путіним фальшивого відео, яке господар Кремля гордо демонстрував американському режисеру Стоуну. За словами соціолога, відео – це не просто курйоз, це діагноз. Весь путінський режим – грандіозний фейк, в ньому фейкові не тільки новини, але і статистика, соціологія, політика, ринок, влада, партії, парламент, президент. Брехнею пронизане буквально все. «Наш «великий і жахливий», а насправді фейковий президент давно втратив адекватне уявлення про реальність і живе в світі ілюзій, які створює його оточення. Він намагається обдурити своїх іноземних партнерів, а власні підлеглі-халтурники грубо обманюють його самого», - написав Ігор Ейдман.Коментуючи історію з фальшивими відео, соціолог припустив, що Путін хотів трохи полякати американських глядачів, продемонструвавши їм «блискучу» роботу російської авіації в Сирії.«В результаті склалася абсолютно кафкіанська ситуація. Путін у фільмі Стоуна намагався лякати американців силою їх власної армії. Вийшов дикий конфуз, який в черговий раз показав, що в сучасному інформаційному суспільстві все таємне рано чи пізно стає явним. Тому заснований на брехні режим приречений», - резюмував Ігор Ейдман.