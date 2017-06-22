Встреча Трампа и Путина не состоится – в Кремле не могут скрыть раздражение



Не успел президент Украины



Как пишет блогер, конечно же, кремлевские эксперты и пропагандисты в один голос начали рассказывать, что это лишь совпадение, а, как известно, от «экспертов» российских телеканалов, визит президента Украины вышел очень провальным. К тому же, как оказалось, не очень-то уж и хотелось Путину общаться с Трампом. При этом, кремлевские эксперты забыли, как они сразу же после победы Трампа на президентских выборах прогнозировали скорейшую встречу лидеров России и США. Также эксперты забыли, как российская сторона ставала инициатором встречи, но потом что-то мешало и контакт переносился.



«А вы, господа украинские так называемые «журналисты» и так называемые «эксперты» продолжайте рассказывать о неудачной поездке Порошенко. Есть клоуны смешные, а еще просто клоуны дешевые по вызову. 80 гривен в час», – резюмировал Павло Правый.

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Не успел президент Украины Петр Порошенко завершить свой рабочий визит в США и попрощаться с американским президентом, как стало известно, что встреча между Трампом и Путиным, которая готовилась последние месяцы, – отменена. Даже во время саммита G-20 встречи не будет, даже у сортира и во время перекура. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Павло Правый, передает replyua.net Как пишет блогер, конечно же, кремлевские эксперты и пропагандисты в один голос начали рассказывать, что это лишь совпадение, а, как известно, от «экспертов» российских телеканалов, визит президента Украины вышел очень провальным. К тому же, как оказалось, не очень-то уж и хотелось Путину общаться с Трампом. При этом, кремлевские эксперты забыли, как они сразу же после победы Трампа на президентских выборах прогнозировали скорейшую встречу лидеров России и США. Также эксперты забыли, как российская сторона ставала инициатором встречи, но потом что-то мешало и контакт переносился.«А вы, господа украинские так называемые «журналисты» и так называемые «эксперты» продолжайте рассказывать о неудачной поездке Порошенко. Есть клоуны смешные, а еще просто клоуны дешевые по вызову. 80 гривен в час», – резюмировал Павло Правый.