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Санкції в силі: для будівництва «Північного потоку-2» РФ просить грошей у Китаю

Санкції в силі: для будівництва «Північного потоку-2» РФ просить грошей у Китаю
Представники Nord Stream 2 AG - оператора будівництва газопроводу «Північний потік-2», були проведені попередні консультації з китайськими банками. Як інформує replyua.net, про це пише російське видання «Ведомости» з посиланням на джерело, близьке до одного з учасників проекту. За словами джерела, обговорювалася можливість залучення довгострокового фінансування для реалізації проекту.

Загальна вартість будівництва «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його запуск очікується до кінця 2019 року. Ще до появи фінансових партнерів «Газпром» надав гарантії на всю суму. Єдиним акціонером Nord Stream 2 AG є «Газпром». Передбачалося, що частки в проекті отримають Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall.

Навесні з ними було підписано угоду про нову модель фінансування. Європейські компанії пообіцяли в рівних частках надати 4,75 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів. 15 червня заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв сказав, що партнери вже перевели понад 1 мільярд євро.
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