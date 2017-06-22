Санкції в силі: для будівництва «Північного потоку-2» РФ просить грошей у Китаю

Представники Nord Stream 2 AG - оператора будівництва газопроводу «Північний потік-2», були проведені попередні консультації з китайськими банками. Як інформує replyua.net, про це пише російське видання «Ведомости» з посиланням на джерело, близьке до одного з учасників проекту. За словами джерела, обговорювалася можливість залучення довгострокового фінансування для реалізації проекту.
Загальна вартість будівництва «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його запуск очікується до кінця 2019 року. Ще до появи фінансових партнерів «Газпром» надав гарантії на всю суму. Єдиним акціонером Nord Stream 2 AG є «Газпром». Передбачалося, що частки в проекті отримають Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper і Wintershall.
Навесні з ними було підписано угоду про нову модель фінансування. Європейські компанії пообіцяли в рівних частках надати 4,75 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів. 15 червня заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв сказав, що партнери вже перевели понад 1 мільярд євро.