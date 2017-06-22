Денег нет и не будет – Путин отказался финансировать Севастополь

Владимир Путин, президент РФ, заявил о том, что российские власти готовы выделять намного больше средств на развитие Севастополя, однако это бессмысленная затея, поскольку городские власти не могут осваивать вложенные средства.
Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такое заявление от Путина прозвучало во время встречи с руководителями выпускных классов – он ответил педагогу из Севастополя. «В Севастополе ситуация сложная, гораздо сложнее, чем в других регионах. Мы дали бы эти средства, больше в два-три раза, но вы не сможете их освоить», заявил российский президент.
Он также подчеркнул, что власти Севастополя не готовы принять финансирование, поскольку в городе не хватает рабочих рук. Напомним, что ранее в Счетной палате России заявили о том, что деньги, выделяемые программой по развитию Крыма, тратятся неэффективно, а крымские чиновники, между тем, каждый месяц получают зарплату в размере полумиллиона рублей.