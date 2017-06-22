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Гризлов прокоментував закон про реінтеграцію Донбасу

Гризлов прокоментував закон про реінтеграцію Донбасу
Постійний представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що законопроект про реінтеграцію окупованих територій Донецької і Луганської областей є спробою зруйнувати мінські угоди, інформує replyua.net. «На сьогоднішній зустрічі контактної групи її учасники не могли обійти увагою законопроект про реінтеграцію Донбасу, який готується РНБО України. За наявною інформацією, цей розробляється в Києві законопроект має на меті створити якусь альтернативу схваленим ООН мінським угодам», - сказав Гризлов журналістам у Мінську в середу.

За його словами, ця законодавча ініціатива не передбачає виконання найважливіших умов мінських угод, а саме особливого статусу Донбасу, який входить в дію з «формулою Штайнмайера», амністії і проведення виборів. «Інакше кажучи, цей законопроект не передбачає комплексного політичного вирішення проблеми. Замість політичного врегулювання робиться наголос на військове рішення », - підкреслив російський повпред.

«Ревізія мінських угод неприйнятна і небезпечна», - заявив Гризлов. Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити АТО і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.
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