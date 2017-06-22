МИД РФ: США сделали Порошенко очень дорогой политический подарок

Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ, заявил о том, что Петр Порошенко получил политический подарок от США – новые санкции против России были введены аккурат в тот день, когда в Вашингтон пожаловал украинский президент. Как сообщает replyua.net, заявление Рябкова было размещено на официальном сайте МИД России.
«Очевидно, что это – политический подарок находившемуся в Вашингтоне Петру Порошенко. Санкции введены под старым предлогом событий в Украине. Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом», отметил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, новый «выпад со стороны США» Россия будет вынуждена не только прокомментировать – совсем скоро появятся ответные действия.
Рябков отметил, что на ближайшее время планировались переговоры двух сторон по нормализации отношений, однако такие действия американских партнеров точно притормозят процесс взаимодействия с РФ, и сложившаяся обстановка точно не располагает к проведению подобных диалогов. Напомним, что санкции против РФ были расширены 20 июня.