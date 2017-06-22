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Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву

Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву
Обвинувачені у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова і їх адвокати заявили про непричетність до злочину. Як передає replyua.net, про це повідомляє Медуза. Зазначається, що у Московському військовому окружному суді завершується розгляд справи про вбивство політика Бориса Нємцова. Обвинувачені у злочині - Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв 21 червня виступили з останнім словом. Перед цим адвокати обвинувачених заявляли, що докази сторони звинувачення не витримують жодної критики.

«З такими доказами можна будь-яку людину визнати винною. Якби сам Нємцов брав участь в процесі, він би не допустив, щоб засудили невинних», - заявила в кінці дебатів адвокат Ескерханова Анна Бюрчіева.

«Чеченці обожнювали Політковську і Нємцова. Лише вони приходили нам на допомогу в найбільш складні моменти. Це трагедія для всього чеченського народу. Запам'ятайте мої слова, що в Чечні будуть стояти пам'ятники Нємцову і Політковській, і їх ім'ям будуть називати школи», - заявив захисник Анзора Губашева Муса Хадисів. Хамзат Баха, роль якого у вбивстві під час слідства так чітко і не прояснилася. В останньому слові він підкреслив, що дізнався про вбивство Нємцова тільки з теленовин.
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